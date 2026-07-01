Hoffest: 125 Jahre Berliner Stadtbibliothek

Besucher:innen können sich auf ein buntes Programm mit Workshops, Führungen, Musik und Mitmachaktionen freuen. Besondere Highlights sind die Lesungen mit der International-Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck und dem Autor Leif Randt sowie die Diskussion zur Rolle der Bibliotheken in Diktaturen und Demokratien. Auf dem Programm stehen außerdem Yoga, Diskussionen zu KI oder Entdeckungstouren durch die Bibliothek.