Hoffest: 125 Jahre Berliner Stadtbibliothek

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Event-Highlights im Juni 2026
Die Berlin-Eventvorschau für Juni 2027. Fête de la Musique, Lange Nacht der Wissenschaften, Re:publica und vieles mehr
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Die Berliner Stadtbibliothek feiert ihr 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Hoffest.
Besucher:innen können sich auf ein buntes Programm mit Workshops, Führungen, Musik und Mitmachaktionen freuen. Besondere Highlights sind die Lesungen mit der International-Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck und dem Autor Leif Randt sowie die Diskussion zur Rolle der Bibliotheken in Diktaturen und Demokratien. Auf dem Programm stehen außerdem Yoga, Diskussionen zu KI oder Entdeckungstouren durch die Bibliothek.
Für Kinder und Familien gibt es ein spezielles Programm. So können die kleinen Besucher:innen etwa in eine fantasievolle Zirkuswelt eintauchen oder in der Buchbundewerkstatt eigene Bücher gestalten.
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