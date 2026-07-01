Hoffest: 125 Jahre Berliner Stadtbibliothek

6. Juni 2026

Berliner Stadtbibliothek der ZLB - Außenansicht Abend

Berliner Stadtbibliothek der ZLB - Außenansicht Abend

© ZLB

Die Berliner Stadtbibliothek feiert ihr 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Hoffest.

Besucher:innen können sich auf ein buntes Programm mit Workshops, Führungen, Musik und Mitmachaktionen freuen. Besondere Highlights sind die Lesungen mit der International-Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck und dem Autor Leif Randt sowie die Diskussion zur Rolle der Bibliotheken in Diktaturen und Demokratien. Auf dem Programm stehen außerdem Yoga, Diskussionen zu KI oder Entdeckungstouren durch die Bibliothek.

125 Jahre Berliner Stadtbibliothek: Familienprogramm

Für Kinder und Familien gibt es ein spezielles Programm. So können die kleinen Besucher:innen etwa in eine fantasievolle Zirkuswelt eintauchen oder in der Buchbundewerkstatt eigene Bücher gestalten.

Auf einen Blick

Hoffest
125 Jahre Berliner Stadtbibliothek
Location
Berliner Stadtbibliothek
Beginn
6. Juni 2026
Öffnungszeiten
ab 15 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
www.zlb.de

Berliner Stadtbibliothek

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Adresse
Breite Straße 30-36
10178 Berlin

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