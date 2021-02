Illegaler Sperrmüll wird in Berlin immer mehr zum Problem

Wie viele Verursacher ausfindig gemacht und wie viele Bußgelder verhängt werden, unterscheidet sich in den Berliner Bezirken erheblich, wie die Antworten auf Kösslers Anfrage zeigen. So sind etwa in Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg 2017 bis 2020 gar keine Bußgelder in diesem Zusammenhang verhängt worden. In Charlottenburg-Wilmersdorf waren es gerade zweimal 50 Euro.