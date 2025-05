Gedenken am 76. Jahrestag der Beendigung der Luftbrücke

Wegner legte bei einer Gedenkveranstaltung am Luftbrückendenkmal in Tempelhof einen Kranz nieder. Der CDU-Politiker erinnerte an die Hilfe der Westalliierten, die ab Juni 1948 West-Berlin fast ein Jahr lang durch die Luftbrücke versorgt und täglich Tausende Tonnen Fracht eingeflogen hatten. Wegner dankte den Menschen aus vielen Nationen, die an der Luftbrücke mitwirkten und sagte zu, ihr Andenken zu bewahren.