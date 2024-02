Senat plant Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit

Angesichts der steigenden Anzahl queerfeindlicher Straftaten in Berlin wird ein Runder Tisch «Schutz vor queerfeindlicher Hasskriminalität» eingerichtet, den die Ansprechperson Queeres Berlin des Senats leiten wird. Senatorin Kızıltepe betonte die Dringlichkeit des Vorhabens: «„Gewalt gegen queere Menschen ist auch in Berlin leider ein alltägliches Phänomen. Ziel der Landesstrategie ist es deshalb, ausgehend von einer bundesweit einmalig gut aufgestellten Infrastruktur zur Bekämpfung von Queerfeindlichkeit in Berlin, intersektional ausgerichtete Zielsetzungen und Maßnahmen zu entwickeln.»