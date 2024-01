Vorbereitungen zur Wahl im Plan: Wahlleiter dankt Wahlhelfenden

«Wir sind im Zeitplan», sagte er am Montag am Rande einer Schulung von Wahlhelfern in Dahlem. Alle Urnen- und Briefwahllokale stünden bereit, die rund 9000 Wahlhelfer würden - so sie dies wollten - geschult. Zudem seien 800.000 Stimmzettel vorbereitet - bei etwa 550.000 Wahlberechtigten sei also eine stattliche Reserve für den Fall vorhanden, dass es irgendwo zu Problemen kommt.