Berliner Feuerwehr gibt Tipps für sichere Adventszeit

Zur Veranschaulichung setzten Einsatzkräfte bei einem Pressetermin einen Weihnachtsbaum und einen Adventskranz in einem nachgebauten Wohnzimmer in einem Container in Brand. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer auf die umstehenden Möbel aus. «Wenn die Flammen noch klein sind, kann man versuchen, einen Löschversuch zu unternehmen», sagte Michael Pawellek vom Projekt Kooperative Leitstelle der Feuerwehr und Polizei. Falls das Löschen nicht schnell Erfolg zeige, solle man sich in Sicherheit bringen, die Tür schließen, andere Menschen warnen und den Notruf rufen.