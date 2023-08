Begrünung der Hardenbergstraße beginnt

Der Mittelstreifen in der Hardenbergstraße in Charlottenburg verwandelt sich demnächst in eine artenreiche Grünfläche. Geplant ist, bis zum Herbst dieses Jahres auf dem ersten Abschnitt zwischen Steinplatz und Bahnhof Zoologischer Garten fünf verschiedene Wiesenmischungen auszusäen. Die Vorbereitungen beginnen am 29. August. Dazu zählt auch die sorgfältige Entfernung der bestehenden Pflanzendecke. "Das Straßenbild soll durch verschiedene Blühaspekte während der gesamten Vegetationszeit ästhetisch aufgewertet werden", sagte Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger. Ziel sei es, dass sich durch die Auswahl trockenheitsresistenter Arten eine Vegetation entwickele, die die lokale Biodiversität erhöhe und an die klimatischen Bedingungen angepasst sei. Die Maßnahme findet als Pilotprojekt im Rahmen des Europe Urban Greening Programms als Zusammenarbeit zwischen der Umweltorganisation „The Nature Conservancy“ und dem Umwelt- und Naturschutzamt Charlottenburg-Wilmersdorf statt.