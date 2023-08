Ab sofort können diese auch dann eingestellt werden, wenn gerade keine entsprechende Stelle frei ist, wie Finanzsenator Stefan Evers am Montag (CDU) mitteilte. In dem Fall wird ein Beschäftigungsverhältnis vorerst auf bis zu zwei Jahre befristet. In dieser Zeit sollen die neuen Beschäftigten mit schwerer Behinderung die Möglichkeit haben, eine freien Stelle in der Verwaltung zu finden und sich fundiert einzuarbeiten. Ziel sei, ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu schaffen, so Evers.