Erneute Hitzewarnung für Freitag

Am Freitag erwartet der DWD zwischen 11 und 19 Uhr eine starke Wärmebelastung, bei welcher die gefühlte Temperatur über 32 Grad liegt und die nächtliche Abkühlung gering bleibt. Dies gilt insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet Berlins. Auch am Wochenende bleibt es laut Wetterdienst heiß. Für Samstag werden in Berlin und Brandenburg Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad erwartet.