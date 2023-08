Interkulturelle Woche: Streichaktion in Gemeinschaftsunterkunft

Mit einer gemeinsamen, einwöchigen Streichaktion in der Gemeinschaftsunterkunft in der Salvador-Allende-Straße startet am 12. September die Interkulturelle Woche in Treptow-Köpenick. Zu dem Anlass streichen die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Wände der Unterkunft. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Salvador-Allende-Straße wird seit März 2022 von der Volkssolidarität Berlin betrieben. Insgesamt 459 Geflüchtete leben in der Unterkunft.