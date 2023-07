Christopher Street Day am Samstag: Verkehrseinschränkungen ab Donnerstag

Ab Donnerstag, 08 Uhr, werden die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor, die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße, die Yitzhak-Rabin-Straße und der Pariser Platz vollständig bis Sonntag, 18 Uhr. Am Tag der Demonstration wird zudem die Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße ab 6 Uhr gesperrt und nach Ende der Reinigungsarbeiten am Abend wieder freigegeben. Die John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße/Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Ebertstraße wird an Samstag ab 8 Uhr bis Sonntagmittag ebenfalls gesperrt.