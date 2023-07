Pride Weeks: Regenbogenflagge vor Rotem Rathaus gehisst

Am kommenden Wochenende (15. bis 16. Juli) findet in Schöneberg das lesbisch-schwule Stadtfest statt. Als Höhepunkt der darauffolgenden Woche zieht am 22. Juli die große Christopher-Street-Day-Parade (CSD) durch Berlin. Die Veranstalter erwarten Hunderttausende Besucher und Besucherinnen rund um die 7,4 Kilometer lange Route. Die Demonstration, die an der Leipziger Straße zwischen der Charlotten- und Axel-Springer-Straße beginnt, wird von Bürgermeister Wegner eröffnet.