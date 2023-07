Hitzewarnung: Bis zu 35 Grad am Wochenende

Die Nacht zum Sonntag sorgt laut den Meteorologen für etwas Abkühlung. Die Temperaturen sinken auf bis zu 11 Grad. Auch der Sonntag wird größtenteils sonnig, am Abend ziehen von Westen her hohe Wolkenfelder auf. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad. Aufgrund der starken Wärmebelastung gab der DWD eine Hitzewarnung heraus. Empfohlen wird, die Hitze zu meiden, viel zu trinken und Innenräume kühl zu halten. In der Nacht verdichtet sich die Wolkendecke. Gegen Morgen treten im Westen Brandenburgs örtliche Schauer mit vereinzelten Gewittern auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.