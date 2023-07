Coliforme Bakterien: Lageso rät vom Baden im Flughafensee ab

Grund für die erhöhten Werte können starke Regenfälle sein, durch welche teils ungereinigtes Abwasser in die Gewässer gelangen kann. Laut Lageso weisen coliforme Bakterien, die auch in der Natur vorkommen, nicht zwingend auf gesundheitsrelevante fäkale Verunreinigungen hin. Die hierfür relevanten Indikatoren E. coli und intestinale Enterokokken sind demnach im Flughafensee in unbedenklichen Mengen vorhanden.