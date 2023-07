Fischsterben: Fischereiamt bittet um Mithilfe

In den vergangenen Wochen sind in den Berliner Gewässern vermehrt Fische verendet und treiben an der Wasseroberfläche. Das Fischsterben wird durch die erhöhten Temperaturen und die starken Regenfälle sowie vermehrtes Schmutzwasser verursacht. Das führt dazu, dass auch die Temperatur in den Gewässern ansteigt und sich der Sauerstoffgehalt im Wasser deutlich vermindert. Bürgerinnen und Bürger, die in den Gewässern tote Fische entdecken, werden gebeten, dies beim Berliner Fischereiamt zu melden. Auch bei sonstigen Fragen zu dem Thema ist das Fischereiamt der Ansprechpartner.