DFB-Pokalfinale und Fahrradsternfahrt: Verkehrseinschränkungen am Wochenende

Am Samstag werden zum DFB-Pokalfinale zahlreiche Fans erwartet. Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) werden insbesondere in der City West erhebliche Verkehrseinschränkungen erwartet. Wer das Pokalfinale oder die zugehörigen Fanfeste besuchen möchte, sollte mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.