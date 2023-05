Großbrand in Neukölln: Lagerhalle in Flammen

Laut Feuerwehr lagerte in der Halle in der Lahnstraße große Mengen Papier. Das Gebäude brannte nach Angaben eines Sprechers in voller Ausdehnung auf etwa 5000 Quadratmetern. Menschen waren nach seinen Angaben nicht in Gefahr. Entgegen ersten Befürchtungen wurden auch keine angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.