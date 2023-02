Jugendkulturkarte in Berlin gestartet

Mit der Jugendkulturkarte können junge Menschen, die in Berlin gemeldet sind, seit Mittwoch günstiger in Museen, Kinos oder Theater kommen.

Online-Registrierung bis Ende Februar möglich

Nach einer Online-Registrierung, die noch im Februar erfolgen muss, können sie dafür die Jugendkulturkarte in einer von über 40 Bibliotheken abholen. Das Guthaben kann dann an Abend- und Vorverkaufskassen der bisher gut 160 teilnehmenden Kulturorte in Berlin genutzt werden.