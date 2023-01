Besseres Radrouting: Senat kooperiert mit Google

Der Senat will die Daten automatisiert und öffentlich auch für andere Anbieter und Projekte zugänglich machen. «Bei Bedarf können sich interessierte Anbieter bis dahin an uns wenden», hieß es. Google bietet auf Basis der Daten des Senats inzwischen detailliertere Routeninfos für Radfahrer:innen bei seinem Kartendienst an. Dazu gehören etwa Angaben darüber, wie hoch die Anteile eigenständiger Radwege oder gekennzeichneter Radstreifen entlang der Strecke sind.