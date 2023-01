Rahel Hirsch Center für Translationale Medizin eröffnet

Im neu eröffneten Rahel Hirsch Center für Translationale Medizin in Berlin sollen zukünftig Forschung und Behandlung unter einem Dach erfolgen.

Die gemeinsame Arbeit des Berlin Institute of Health (BIH) und der Charité in diesem Gebäude symbolisiere, was man in Berlin wolle, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bei der feierlichen Eröffnung am Donnerstag. «Wir wollen exzellente medizinische Versorgung, wir wollen aber auch exzellente Forschung, gute Rahmenbedingungen für Forschung, die sich verbindet.»