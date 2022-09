Analog statt online: Hochschulen wollen Präsenz-Lehre

Vorlesungen und Seminare sollen an Berliner Hochschulen in diesem Wintersemester wieder vorrangig in Präsenz stattfinden.

© dpa

Vertreter:innen der Wissenschaftsverwaltung und der Hochschulen haben dazu ein entsprechendes Eckpunktepapier vereinbart, wie sie am Dienstag in Berlin mitteilten. «Als Bildungseinrichtungen sind die Hochschulen offen und zugänglich für alle Menschen», hieß es. Neben der Präsenzlehre könnten bei einer verschärften Pandemielage ergänzend auch online angebotene Lehrveranstaltungen oder Hybridformate erforderlich sein.