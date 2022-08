Corona-Inzidenz in Berlin bei 233

Der rückläufige Trend der Corona-Inzidenz in der Hauptstadt setzt sich fort: Am Freitag sank der Wert erneut deutlich.

Laut Lagebericht des Berliner Senats betrug die Inzidenz am Freitag 233,3. Damit liegt der Wert weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt von 312,5. Erfasst werden in der Statistik allerdings nur positive PCR-Tests. Expert:innen gehen daher von einer hohen Dunkelziffer aus. Innerhalb eines Tages wurden 1105 Neuinfektionen und 4 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.