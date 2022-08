Berlin und Brandenburg: Gemeinsames Krebsregister ausbauen

Das gemeinsame klinische Krebsregister von Brandenburg und Berlin soll sich ab kommendem Januar auch mit der Verbreitung, den Ursachen und Bedingungen von Krebserkrankungen in der Bevölkerung beschäftigen.

Dafür fassten das Kabinett in Potsdam und der Senat in Berlin am Dienstag den Beschluss über einen neuen Staatsvertrag, wie beide Seiten anschließend mitteilten. Die beiden Länderparlamente müssen noch zustimmen.