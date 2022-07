Berliner Senat berät über Wohnraumversorgung

Der Berliner Senat berät am Dienstag über die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Grundlage ist ein Bericht von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) zur Wohnraumversorgung.

Zahl der Wohnungen in landeseigenen Gesellschaften soll erhöht werden

Zudem soll die Strategie gezielter Wohnungsankäufe fortgesetzt werden, um auch so die Zahl der Wohnungen in landeseigenen Gesellschaften zu erhöhen. Derzeit bewirtschaften diese etwa ein Fünftel der rund 1,7 Millionen Berliner Mietwohnungen. Thema im Senat ist einmal mehr auch die aktuelle Situation im Hinblick auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Die Regierungsmannschaft tagt per Videoschalte.