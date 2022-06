Berlin will es der Filmbranche künftig leichter machen

Berlin will die Rahmenbedingungen für Film- und Serienproduktionen in der Stadt verbessern

Es solle erleichtert werden, Drehgenehmigungen zu bekommen, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag (30. Juni 2022) an. Künftig soll es eine zentrale Anlaufstelle in Berlin geben, an der sie erteilt werden, wie Giffey sagte.