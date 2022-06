Senat berät über Opferschutz und Wohungsbaukommission

Über die bisherige Arbeit der Senatskommission Wohnungsbau tauscht sich der Berliner Senat am Dienstag (14. Juni 2022) aus.

Der zuständige Senator Andreas Geisel (SPD) informiert die übrigen Senatsmitglieder über die Bemühungen, Bauprojekte in Berlin durch ressortübergreifende Absprachen zu beschleunigen. Die Senatskommission tagt am Dienstagvormittag zum dritten Mal.

Beratung über Hilfe für Opfer der Todesfahrt am Breitscheidplatz

Außerdem berät der Senat nach der Todesfahrt in der Nähe der Gedächtniskirche in der vergangenen Woche über Opferschutz und Hilfen für Opfer. Darüber informiert Justizsenatorin Lena Kreck (Linke). Sie stellt auch die geplanten Änderungen am Richtergesetz des Landes Berlin vor. Dabei geht es um eine Anpassung an die Rechtsprechung aus dem vergangenen Jahr. Das Bundesverwaltungsgericht hatte neue Vorgaben für die Beurteilung von Richterinnen und Richtern im Rahmen von Beförderungsverfahren gemacht.