Inzwischen 39 Affenpocken-Fälle in Berlin registriert

Die Zahl der registrierten Affenpocken-Fälle in Berlin hat sich in den letzten Tagen mehr als verdoppelt – allerdings auf niedrigem Niveau.

Mit Stand Donnerstagabend waren in der Hauptstadt 39 Infektionen registriert worden, neun Patienten seien im Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung via Twitter mitteilte. Am Dienstag hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) von 18 bestätigten Fällen und sieben weiteren Verdachtsfällen gesprochen. Die ersten Fälle in Berlin waren vor knapp zwei Wochen bekannt geworden. Aus Expertensicht sind weitere Infektionen zu erwarten.