Senat berät über Corona-Schutzmaßnahmen und Gaststätten-Gebühr

Der Berliner Senat berät am Dienstag über die Corona-Basisschutzmaßnahmen.

Erwartet wird, dass die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden. Die bestehende Testpflicht soll in Pflegeeinrichtungen künftig durch eine Maskenpflicht abgelöst werden. Offen ist, ob die Testpflicht an den Berliner Schulen fortgesetzt wird. Die Ergebnisse der Sitzung des Senats werden im Anschluss in einer Pressekonferenz vorgestellt.