Zwei Affenpockenfälle in Berlin, Senatorin mahnt zur Vorsicht

In Berlin sind zwei Fälle von Affenpocken bestätigt worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Samstag (21. Mai 2022) mit.

Der Zustand der beiden Patienten sei stabil, derzeit liefen die Ermittlungen zu Kontaktpersonen, hieß es in einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung. Ob es sich um den west- oder zentralafrikanischen Virusstamm handelt, soll eine Sequenzierung ergeben. «Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen eventuell noch weitere Infektionen registriert werden.»

Zusammenarbeit von Gesundheitsämtern, RKI und Charité

Die Gesundheitsverwaltung stehe in engem Austausch mit den Gesundheitsämtern, dem Robert Koch-Institut, der Charité und dem Bundesgesundheitsministerium, um die Berliner Bevölkerung bestmöglich vor dem Affenpockenvirus zu schützen. Prof. Leif Erik Sander, Leiter der Infektiologie an der Universitätsklinik Charité in Berlin, wies darauf hin, dass die Dynamik des aktuellen Affenpockenausbruchs ungewöhnlich sei und deshalb sehr ernst genommen werden müsse. «Wir beobachten bislang eine disproportionale Häufung der Affenpockeninfektionen unter Männern, insbesondere nach Sexualkontakt zu anderen Männern.»