Höchststand bei Investitionen in Schulbau in Berlin

Die Investitionen in den Schulbau in Berlin haben nach Senatsangaben einen Höchststand erreicht.

«Das ist ein guter Erfolg, aber natürlich muss es da auch entsprechend weitergehen», betonte Giffey. Vor allem müsse sich der Senat dabei an den steigenden Zahlen von ukrainischen Schülerinnen und Schülern in Berlin orientieren. «Wir werden dort zusätzlich auch Schulplatzbedarfe haben.»

Raumkapazitäten in Mitte ausgeschöpft

In einigen Berliner Bezirken gibt es bereits Klagen über fehlende Schulräume für ukrainische Kinder und Jugendliche. In Mitte seien vorerst die Raumkapazitäten in den Schulen ausgeschöpft, sagte Schulstadträtin Stefanie Remlinger (Grüne). Knapp 500 Kinder aus der Ukraine besuchen momentan den Unterricht im Bezirk, 27 Willkommensklassen wurden bislang dort eingerichtet. Geplant sei nun, in der kommenden Woche drei der Willkommensklassen in einer Musikschule und zwei in einem Jugendclub zu unterrichten. Remlinger ging von 700 bis 1000 Kindern im Bezirk aus, die dort noch nicht zur Schule gingen und versorgt werden müssten.