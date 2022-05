Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin

Von München nach Berlin: Der Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum erhofften Traumtitel bei der Heim-EM 2024 steht.

In der Hauptstadt wird am 14. Juli 2024 das große Finale angepfiffen. Das Eröffnungsspiel des Turniers bestreitet die DFB-Auswahl am 14. Juni in München. «Die Europameisterschaft daheim macht dieses Großereignis zu einem noch emotionaleren Ereignis als es eine Euro ohnehin schon ist», sagte Turnierdirektor Philipp Lahm nach der Bekanntgabe des Spielplans am Dienstag (10. Mai 2022) durch die Europäische Fußball-Union UEFA.