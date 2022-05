Aktuelle Staugefahr auf Berliner Straßen

Die Autofahrer in Berlin müssen aktuell und in den nächsten Tagen mit einigen Staus und Einschränkungen rechnen.

Prenzlauer Allee und Potsdamer Chaussee nur einspurig befahrbar

Auf der Prenzlauer Allee, in Höhe der Christburger Straße werde eine Zufahrt gebaut. Bis Mitte nächster Woche sei dort stadtauswärts nur ein Fahrstreifen frei, so die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter. Die Potsdamer Chaussee werde in Höhe der Von-der-Luck-Straße bis Donnerstag in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Grund sind Bauarbeiten zur Fahrbah nausbesserung.