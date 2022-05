Corona-Inzidenz in Berlin sinkt unter 350

Bei der Corona-Inzidenz in Berlin setzt sich der Abwärtstrend fort. Am Montag (09. Mai 2022) betrug der Inzidenzwert in der Hauptstadt 337,9.

Die Zahl geht aus dem Corona-Lagebericht der Berliner Senatskanzlei hervor. Dabei weist der Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 725 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im stadtweiten Verleich auf. Neukölln hat mit 181,5 die niedrigste Inzidenz.