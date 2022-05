Corona-Testpflicht an Schulen bis Pfingsten verlängert

Die Corona-Testpflicht an Berliner Schulen wird bis Pfingsten verlängert. Allerdings müssten sich Schüler und Lehrer ab kommendem Montag nur noch zwei statt drei Mal die Woche testen.

Den Beschluss gab Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag (03. Mai 2022) bei der Senatssitzung bekannt. Bei den knapp zwei Millionen ausgegebenen Corona-Tests in der vergangenen Woche an Berliner Schüler und Lehrer lag die Zahl der positiven Ergebnisse laut Giffey bei weit unter einem Prozent. «Das heißt, wir haben auch hier - das ist ja noch unsere größte Testgruppe, die wir sehen - deutlich geringere positive Testergebnisse».