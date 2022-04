Berliner Exporte über Vor-Corona-Niveau

Die Exporte der Berliner Wirtschaft sind 2021 um 9,2 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro gestiegen.

Sie liegen damit über dem Niveau vor der Corona-Krise (2019: 15,2 Milliarden), wie die Investitionsbank Berlin (IBB) am Mittwoch (13. April 2022) mitteilte. Der Zuwachs in Berlin fiel geringer aus als im Bundesdurchschnitt, hier ging es um 14,0 Prozent nach oben. Allerdings sind die Exportzahlen in der Hauptstadt im ersten Jahr der Corona-Krise nach IBB-Angaben auch deutlich weniger zurückgegangen als in Gesamtdeutschland.