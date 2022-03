Corona-Personalausfälle in Krankenhäusern

Die hohen Infektionsraten mit dem Coronavirus sorgen aktuell auch in Berliner Krankenhäusern für einen hohen Krankenstand und Personalausfälle. Die Versorgung der Patienten sei aber nach wie vor gesichert.

Die Zahl der Mitarbeiter, die sich in Isolation begeben müssen, nehme zu, die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs sei aber gewährleistet. Das sagte ein Sprecher der Charité am Dienstag (22. März 2022). Zum einen seien Mitarbeiter selbst an Covid-19 erkrankt. Zum anderen müssten Beschäftigte ihre Kinder zuhause betreuen - wegen Quarantäneauflagen oder weil durch den hohen Krankenstand in den Schulen und Kitas keine Betreuung mehr gewährleistet sei, berichtete der Sprecher des Sana-Klinikums Lichtenberg, André Puchta.