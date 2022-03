Corona-Inzidenz in Berlin fällt unter 1000

Das Coronavirus breitet sich nach den amtlichen Daten in Berlin wieder langsamer aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag (22. März 2022) den vierten Tag in Folge gesunken.

© dpa

Laut Lagebericht des Senats steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 997,1 von 100.000 Menschen in Berlin mit dem Virus an.Aam Vortag hatte die Inzidenz noch deutlich höher bei 1071,9 gelegen. Berlin weist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nach Hamburg den zweitniedrigsten Wert aller Bundesländer aus und liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut am Dienstag auf 1733,4 bezifferte.