Corona-Zahlen weiterhin leicht rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter leicht rückläufig und sinkt erneut unter die 1000er-Marke.

In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen 966 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (02. März 2022) hervor. Am Vortag betrug der Wert 1043. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1172.