Senat: Berliner Wirtschaft wieder auf Wachstumspfad

In Berlins Unternehmen herrscht nach Senatsangaben Optimismus.

«Die Berliner Wirtschaft ist nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder auf ihren Wachstumspfad zurückgekehrt», teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Montag (28. Februar 2022) mit. Einen Beleg dafür sieht er in den Ansiedlungs- und Ausbauvorhaben, die die Fördergesellschaft Berlin Partner im vergangenen Jahr begleitet hat. In den 290 Projekten wurden demnach rund 638 Millionen Euro investiert und 6708 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.