Mehr als Hunderttausend bei Demo gegen Ukraine-Krieg

In Berlin sind am Sonntag mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach etwa eine Stunde nach Beginn der Demonstration von einer Teilnehmerzahl bisher im unteren sechsstelligen Bereich.

Zurück Weiter © dpa Demonstranten protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen den Krieg in der Ukraine.

© dpa Demonstranten protestieren auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors gegen die russische Invasion in die Ukraine.

© dpa Menschen halten Schilder, Fahnen und Plakate mit Slogans wie "Heute wir - morgen ihr!".

© dpa Eine Hand hält ein selbst gebasteltes Peace Zeichen in den ukrainischen Farben gelb und blau bei einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa" gegen den russischen Angriff auf die Ukraine.

© dpa Eine Demonstrantin protestiert in der Nähe des Brandenburger Tores mit einer mit dem Satz "Love not war" beschrifteten Mundschutzmaske und einem Peace-Symbol auf der Stirn gegen den Krieg in der Ukraine.

© dpa "Peace" steht in großen Buchstaben auf der Straße des 17. Juni vor einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa".

© dpa Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht bei einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa" gegen den russischen Angriff auf die Ukraine.

© dpa Teilnehmer demonstrieren mit einem Schild mit der Aufschrift «Peace» darauf an der Gedenkstätte für die getöteten sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg vor einem sowjetischen Panzer vom Typ T34 gegen den Krieg in der Ukraine.

© dpa Demonstranten protestieren auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors gegen die russische Invasion in die Ukraine.

© dpa Teilnehmer einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg gehen am Reichstagsgebäude vorbei.

Gleichzeitig halte der Zustrom aus der Umgebung an. Der Bereich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sei unter Corona-Bedingungen bereits voll ausgelastet. Deswegen werde der Demonstrationsbereich bis zum S-Bahnhof Tiergarten und in die anderen Straßen um die Siegessäule auf dem Großen Stern ausgeweitet.

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zur Demo gegen den Angriff Russlands aufgerufen. Die Veranstalter waren zunächst von 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto: «Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa» ausgegangen.