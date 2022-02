Corona-Zahlen in Berlin gehen weiter zurück

Die Corona-Zahlen in Berlin sind abermals etwas zurückgegangen.

Inzidenz sinkt unter 1300

Am Samstag (12. Februar 2022) meldete der Senat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1324,7, nach 1413,8 am Vortag. Das ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Abwärtstrend in Berlin hält seit einigen Tagen an, während die Inzidenz bundesweit noch etwas gestiegen ist. Das Robert Koch-Institut gab den bundesweiten Durchschnitt am Samstagmorgen mit 1474,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1472,2 gelegen