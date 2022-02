Berliner Senat erwägt Rückkauf des Gasnetzes

Wesener kündigte zudem eine baldige Kapazitätsausweitung des Hauptstadtflughafens BER an. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass noch rechtzeitig vor dem Osterreiseverkehr das Terminal 2 in Betrieb geht», sagte er. Voraussetzung sei, dass es eine entsprechende Nachfrage gebe. Wesener geht davon aus, dass sich der Flughafen nach der anstehenden Entschuldung selbst trägt: «Bis 2026 kann die Sanierung so weit gelingen, dass der Flughafen wirtschaftlich auf eigenen Beinen steht.»