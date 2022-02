Blaue Perlen für Berlin: Drittes Ökokonto-Projekt beschlossen

Berlin bekommt ein drittes gesamtstädtisches Ökokonto. Der Senat beschloss das Projekt «Blaue Perlen für Berlin» am Dienstag (08. Februar 2022) in seiner Sitzung.

Ökokonto soll Wohnungsneubau beschleunigen

Der Beschluss geht auf eine gemeinsame Vorlage der Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Bettina Jarasch und des Senators für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Andreas Geisel zurück, wie der Senat am Dienstag mitteilte. Mithilfe von Ökokonten soll der Wohnungsneubau beschleunigt werden: Die ökologischen Maßnahmen dienen demnach als Ausgleich oder als "Guthaben" für mögliche Schäden durch zukünftige Bebauungen. So könnte unter anderem die in Berlin langwierige Suche nach Ausgleichsflächen entfallen, wodurch sich die Planungszeiten deutlich verkürzen.