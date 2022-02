Corona-Inzidenz in Berlin leicht gesunken

In Berlin ist die Corona-Inzidenz leicht gefallen.

Berliner Inzidenz über Bundesdurchschnitt

Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag (05. Februar 2022) bei 1780,7 - nach 1803,4 am Freitag und 1790,2 am Donnerstag. Die Inzidenz pendelt seit mehr als einer Woche um einen Wert von 1800.