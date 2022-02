FFP2-Maskenpflicht an Berliner Hochschulen

Zum besseren Schutz vor Infektionen gilt an Berliner Hochschulen ab Samstag eine FFP2-Maskenpflicht auf dem Campus.

Steigende Infektionszahlen in Berlin

Dies teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung gemeinsam mit der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen am Donnerstag (03. Februar 2022) mit. Der Berliner Senat hatte eine entsprechende Regelung in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Berlin. Bei Prüfungen dürfen Studierende die Masken abnehmen, wenn alle negativ getestet sind.