Omikron: Zunehmende Personalausfälle in kritischer Infrastruktur

Die Omikron-Welle hat in der sogenannten kritischen Infrastruktur Berlins zunehmende Personalausfälle zur Folge.

Durchschnittliche Ausfallquote um die 15 Prozent

Im Durchschnitt liege die Ausfallquote bei den Beschäftigten um die 15 Prozent oder leicht darüber, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag (25. Januar 2022) nach einer Senatssitzung. Eine steigende Tendenz sei bei der Feuerwehr und bei der medizinischen Versorgung zu beobachten. Am stärksten betroffen seien indes das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und das Bezirksamt Neukölln. Hier stehe die Ampel des vierstufigen Monitoringsystems auf Rot - was eine kritische Beeinträchtigung bedeutet.