Giffey: Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen der Hauptstadt mit einer veränderten Lage infolge steigender Corona-Infektionszahlen begründet.

Kontaktnachverfolgung gestaltet sich zunehmend schwierig

«Die Entscheidung, die wir getroffen haben, (...) basiert auf der Erklärung der Amtsärzte in den Gesundheitsämtern, dass sie eine Kontaktnachverfolgung in allen über 800 Schulen bei über 300 000 Schülerinnen und Schülern nicht mehr so nachvollziehen können», sagte die SPD-Politikerin am Montag nach Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.