Grundschule erinnert mit App und Podcast an Holocaust

Mit einem Gedenkprojekt erinnern Berliner Grundschulkinder an den Holocaust – und erzählen auch die Geschichte hinter Stolpersteinen.

Ein Schüler der Grundschule am Teutoburger Platz legt vor dem Schulgebäude eine Rose an den Stolpersteinen für die Familie Zeisler ab.

Lehrerin Stephanie Mühlbauer (2.v.r.) und drei am Gedenkprojekt beteiligten Schülerinnen der Grundschule am Teutoburger Platz sprechen in einem Video-Call mit der Zeitzeugin Eva Evans und ihren Angehörigen.

Zwei am Gedenkprojekt beteiligte Schülerinnen der Grundschule am Teutoburger Platz sprechen in einem Video-Call mit der Zeitzeugin Eva Evans und ihren Angehörigen. Im Hintegrund hängen Fotos zur Familie Zeisler.

Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit Schicksalen jüdischer Familien

«Es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder an diese schreckliche Vergangenheit in unserem Land erinnern, und dazu habt ihr sehr viel beigetragen», sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montag (24. Januar 2022) zu den Kindern der Grundschule am Teutoburger Platz. Vor der Schule erinnern drei Stolpersteine an den jungen Daniel Zeisler und seine Eltern, die einst dort lebten und im Holocaust ermordet wurden. Drei ältere Geschwister der Familie konnten nach Israel und England fliehen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich im Unterricht mit den Schicksalen verschiedener jüdischer Familien in der NS-Zeit.