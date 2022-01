Neuer U-Bahn-Takt wegen Omikron ab Montag

Der Fahrplan im Berliner Nahverkehr wird an diesem Montag (24. Januar 2022) weiter ausgedünnt.

Weil viel Personal wegen der Omikron-Welle krank gemeldet oder in Quarantäne ist, fahren nach den Bussen auch U-Bahnen und einige Straßenbahnen seltener. Das Unternehmen versichert aber: «Das gesamte Netz wird weiterhin zuverlässig bedient.» Rechnerisch fällt insgesamt etwa eine von 20 Fahrten aus - 4,8 Prozent. Der Fahrgastverband Igeb nannte die Kürzung vollkommen richtig.

Taktverlängerungen auf einigen Linien

Konkret gilt von Montag an, dass Züge der U-Bahn-Linien 2, 5, 6 und 9 tagsüber im Fünf-Minuten-Takt fahren - bislang waren die Takte in den Stoßzeiten etwas dichter. Fahrgäste warteten höchstens eine Minute länger, versicherte die BVG. Auf ihren Abschnitten in Spandau und Reinickendorf fahren die Züge der U2 und der U8 nur noch alle zehn Minuten. Ein Zehn-Minuten-Takt gilt auch auf der U4, außerdem bei den Straßenbahnlinien M5 und M6.