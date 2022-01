Kliniken schaffen zusätzliche Kapazitäten wegen Omikron-Welle

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Patienten auf den Normalstationen Berliner Krankenhäuser werden jetzt weitere Kliniken stärker in die Versorgung dieser Kranken einbezogen.

Covid-19-Intensivpatienten werden teils wochenlang behandelt

Laut Ogrinz waren es am 7. Januar 2022 berlinweit 436 Patienten, am 19. Januar bereits 611. «Das ist ein kräftiges Plus». Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten schwankte den Angaben zufolge zuletzt um 200. Sie werden teils wochenlang dort behandelt und müssen zum Teil beatmet werden. Ogrinz wies darauf hin, das die Kapazitäten der Krankenhäuser begrenzt seien - zumal sich in der Omikron-Welle auch mehr Beschäftigte infizieren oder als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. «Zwar sind Betten aufbaubar, doch haben wir schlichtweg keine Reserven beim Personal», sagte sie.